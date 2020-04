Dedicato a… NINNI CORDA, attuale tecnico del Foggia con un passato in Liguria al timone del Savona. Un passato che tutti ci ricordiamo bene, perché riuscì a compiere l’impresa di portare il Savona dall’orlo del fallimento a sfiorare quello che sarebbe potuto essere uno traguardo: la Serie B, attraverso i play-off. Dopo aver superato il Vicenza, i biancoblù vennero fermati dalla Pro Vercelli: anche se, per l’occasione, Ninni Corda provò a mettere in campo anche i santi… (Corda mette in campo Sant’Eusebio, Stampa)

«In questi giorni ho fatto un sogno. Non volete sapere quale? Ho sognato Sant’Eusebio, che, siccome è sardo, per una volta magari va contro i suoi protetti di Vercelli e difende la patria d’origine, la Sardegna. Eusebio stavolta sarà dalla parte nostra».

Poi, finì come tutti sappiamo. Oggi sfruttiamo questo spazio per ricordarci un po’ del suo periodo qui in Liguria.

L’intervista post partita e l’amichevole Sampdoria – Savona:

Ed ecco una carrellata di interviste realizzate da Dilettantissimo:

