La richiesta di Pietro Scannapieco: il match tra Cairese e Carcarese in Coppa, terminato 2-1 in favore dei gialloblù!



Cairo Montenotte, 29 agosto 2010. Il preliminare di Coppa Italia propone subito il Derby della Val Bormida; un derby con la “D” maiuscola, come sottolinea il nostro Giampaolo Pastorino, che anche in questo match perderà la voce… Gli ultimi precedenti prima di questo match risalgono proprio a quei fatidici 23 e 30 maggio 2009 (spareggi per l’Eccellenza).

Via al match e il vantaggio della Cairese arriva nel primo tempo: Damiano Cesari in spaccata segna il classico gol da difensore sugli sviluppi di un calcio piazzato, portando i suoi sul risultato di 1-0. Nella ripresa, la Cairese raddoppia approfittando di un’indecisione difensiva, con Lorieri che dai 30 metri piazza il colpo facile facile con Giovinazzo fuori dai pali. Accorcia per la Carcarese il traversone-tiro di Pietro Pastorino, che trova un gol pazzesco che rimette in discussione il derby. Il match però termina così: ci pensa il palo a difendere la porta della Cairese e dire no prima alla conclusione su calcio di punizione di Piccardi; poi, qualche minuto più tardi, sul tiro di Procopio. Scannapieco tenta l’ultima disperata conclusione sugli sviluppi della stessa azione, ma è (forse) Solari a salvare sulla linea per la Cairese.

Derby alla Cairese: quarta vittoria negli ultimi quattro derby disputati con la Carcarese. Ecco il servizio di Giampaolo Pastorino, con il commento tecnico del nostro Simone Maggi:

Questo era “Dedicato a…” Pietro Scannapieco. Speriamo di aver soddisfatto la tua richiesta!

E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.