Oggi accogliamo la richiesta di Corrado Neirotti. Siamo nel 2009 (8 novembre): San Michele – Corte 1-1 (Prima Categoria C)

A Sant’Eusebio il San Michele ospita la Corte. Via al match e ci pensa Boero a portare la capolista in vantaggio: la sua incornata anticipa tutti e accomoda in rete il pallone del provvisorio 1-0. Provvisorio dicevamo, perché la Corte non riesce a concretizzare con Di Matteo e allora ci pensa capitan Zanardi a riportare in parità le sorti dell’incontro, all’ultimo respiro! Un pareggio tutto sommato giusto, diceva il nostro Simone Maggi: e voi, ve la ricordavate questa partita?





E vi ricordate come terminò questo campionato? Ecco la classifica finale recuperata dal nostro vecchio sito:

Questo era “Dedicato a…” Corrado Neirotti, speriamo di aver soddisfatto la tua richiesta!

