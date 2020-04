DEDICATO A… NICOLA RANDO

La rubrica di oggi “Dedicato a…” vi porta indietro nel tempo fino a febbraio del 2009, quando ai Piani di Ferretto va in scena il roboante match salvezza tra Borgoratti e San Fruttuoso. Una partita importantissima per le compagini di Repetto e Satta, sbloccata dall’autorete di Boero. I padroni di casa acciuffano il pareggio con Adinolfi. È un ribattere colpo su colpo: ancora Sanfru con Bortolai, il Borgo pareggia con Rando e vantaggio con Bartalini. Ben tre gol in 2 minuti portano il risultato sul definitivo 4-4.

Autogol, pallonetti, rigori, reti bucate e tante, tantissime emozioni: l’incontro che vi riproponiamo oggi è dedicato a Nicola Rando, autore di una doppietta in favore dei gialloblù.

