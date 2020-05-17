Dedicato a… Umberto Cardillo, a cui il nostro Simone Maggi ha dedicato uno speciale “Maestri del Calcio”, che oggi vi riproponiamo.
Il classe 1989, attualmente attaccante della Voltrese, è qui protagonista di un’intervista del 2016 rilasciata ai microfoni di Dilettantissimo, dove ci racconta un po’ di più su di sè e sulla sua carriera. La Voltrese è una parte fondamentale della sua storia, e lo è tutt’ora: quest’anno, prima dello stop, aveva già segnato otto gol…
Ecco il servizio “Maestri del Calcio” a cura di Simone Maggi:
SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!
ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)! CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.
Questo era “Dedicato a… Umberto Cardillo”
LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:
ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO
ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI
I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA
GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ
UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE
CAPITANO, MIO CAPITANO: UN’INTERVISTA AL CAPITANO DI UNA SQUADRA DILETTANTE
C’È SOLO UN PRESIDENTE: UN’INTERVISTA AL PRES DI UNA SQUADRA DILETTANTE
UNO… IN PIÙ: UN’INTERVISTA AL PORTIERE DI UNA SQUADRA DILETTANTE
DEDICATO A: CERCHIAMO DI ACCONTENTARE LE VOSTRE RICHIESTE!
IG STORIES: SEGUI LE INTERVISTE IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM!
MA SE GHE PENSO: ASCOLTIAMO LA VOCE DI CHI HA ESPORTATO IL CALCIO LIGURE ALL’ESTERO!
NEXT GEN: NUOVE PROMESSE DEL MONDO DEL CALCIO, I FUORI QUOTA SI RACCONTANO