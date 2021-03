Il Dipartimento Interregionale della LND ha disposto il rinvio per cause di forza maggiore della gara tra Derthona e Sanremese, inizialmente in programma per domenica 28 marzo alle ore 15 allo stadio Fausto Coppi, in seguito alla richiesta della società piemontese, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid e in base al protocollo predisposto dall’autorità sanitaria competente.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data del recupero

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!