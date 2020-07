L’emergenza Covid19 non ferma le iniziative benefiche del gruppo calciatori dilettanti anni 70-80. Impossibilitati ad organizzare il consueto raduno annuale di vecchie glorie del calcio dilettantistico, evento che ha permesso negli anni di portare aiuti importanti ad associazioni che operano nel sociale, il gruppo di amici non si e’ perso d’animo e ha deciso di ovviare con una nuova iniziativa di rilievo autofinanziata, che si pone come obiettivo prioritario quello di raccogliere fondi da destinare ai piu’ bisognosi. L’idea e’ quella di pubblicare un libro contentente anedotti, racconti, episodi collegati al calcio di un tempo che hanno lasciato ricordi indelebili nella mente e nei cuori dei narratori. Auspicando che anche questa lodevole iniziativa possa avere successo ascoltiamo il contributo di due elementi cardine di questo gruppo, Campione e Zanetti.

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!