La LND ha diffuso in queste ore il protocollo per la ripresa del calcio giovanile e dilettantistico (compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive. Il protocollo di cui stiamo parlando, ovviamente, adotta misure finalizzate al contenimento dell’emergenza coronavirus.

Il via libera è arrivato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha validato il protocollo per la ripresa delle attività sportive di tutto il calcio dilettantistico e giovanile (competizioni ufficiali comprese), predisposto dalla FIGC in attuazione di quanto previsto dal DPCM .

“È un altro passo fondamentale per la ripresa di tutte le nostre attività” commenta il presidente LND Cosimo Sibilia. “Le nostre richieste e indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale. Oggi è stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti”.

Torna alla home di Dilettantissimo