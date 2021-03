Come ogni domenica Dilettantissimo andrà in onda dalle 19:00 alle 20:30, su TeleNord (canale 13). Questa sera saranno ospiti a Dilettantissimo: Marco Pirovano (mister Campomorone Sant’Olcese); Andrea Catania (DS Sestrese). In collegamento avremo Marco Vacca (Presidente Genova Calcio); Fabio Lorieri (DS Fezzanese). Insieme a loro andremo a trattare la ripresa del campionato di Eccellenza. Inoltre, come di consueto, tratteremo anche la Serie D con risultati e classifica. Ci saranno anche gli highlights di: IMPERIA-PONTDONNAZ; CARONNESE-SESTRI LEVANTE; SANREMESE-SALUZZO.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!