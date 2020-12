Gli argomenti che affronteremo durante la puntata di questa sera saranno:

-il nuovo DPCM

– le eventuali riprese dei campionati

– Le difficoltà per le società

– Le difficoltà per i ragazzi a non giocare

– L’intenzione di Spadafora di voler togliere il vincolo dei 25 anni

– Le problematiche che questo creerebbe alle società che hanno un settore giovanile e investono tempo e risorse.

A discutere con noi questa sera ci saranno: Cristina Erriu (Presidentessa del Baiardo); Andrea Catania (DS Sestrese); Mario Abbatuccolo (DG Rapallo Rivarolese). Non perderti la puntata di questa sera! Appuntamento alle ore 19:00 su TeleNord (canale 13).

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali