Questa sera sarà ospite con noi Alberto Saracco (Presidente Ligorna). Insieme a lui andremo a trattare il campionato di Serie D, e le ultime notizie riguardanti la possibile ripresa del campionato di Eccellenza. Infatti qualche giorno fa la redazione di Dilettantissimo ha sentito il Presidente della LND Ligure, Giulio Ivaldi. Per avere una sua opinione a riguardo. (clicca qui per leggere l’intervista) Questa sera, inoltre, avremo gli highlights di GOZZANO-IMPERIA, SALUZZO-SESTRI LEVANTE. E ancora SANREMESE-CASALE, LEGNANO-VADO. Come ogni domenica l’appuntamento è su TeleNord (canale 13), dalle ore 19:00 alle ore 20:00.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!