Come ogni domenica Dilettantissimo andrà in onda dalle 19:00 alle 20:30, su TeleNord (canale 13).

Oltre a commentare il campionato di serie D girone A, con filmati, risultati e classifica. Si parlerà della ripresa del campionato di eccellenza con Franco Rebella, consigliere regionale della lega nazionale dilettanti della Liguria. E Franz Laoretti Direttore Generale della Cairese squadra della Val Bormida che milita in eccellenza.

