I 21 capitani di Eccellenza si sono riuniti in settimana per fare conoscere le esigenze di chi scende in campo.

Per la ripresa dei campionati hanno fatto sentire la loro opinione.

A DILETTANTISSIMO questa sera 4 rappresentanti di questa pattuglia (Diego Alessi, Edoardo Grosso, Alessandro De Lucis, Francesco Cocito) ci faranno sapere in anteprima i loro pensieri. L’appuntamento come ogni Domenica è su Telenord (canale 13). A partire dalle ore 19:00.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali