DILETTANTISSIMO

Grande appuntamento domani sera (inizio trasmissione alle 20:30 fino alle 22:30) Ospiti i presidenti di serie D del LIGORNA (Alberto Saracco) del DERTHONA (Cristiano Cavaliere) del VADO ( Franco Tarabotto) e molto probabilmente del SESTRI LEVANTE (Stefano Risaliti). In aggiunta al Presidente dellla SANREMESE (Alessandro Masu ) collegato via Skype

Nel corso della trasmissione avremo gli Highlights della finale play off di serie D tra SANREMESE – CITTÀ DI VARESE, della finale Play Off di promozione per accedere al campionato di Eccellenza tra PARESE – GOLFO PRCA.

Della finale Play Out di promozione per non retrocedere in 1ª categoria tra: VIA DELL’ACCIAIO – LITTLE CLUB JAMES

Del Play off di 1ª categoria tra SAN QUIRICO- Sp. CLUB AURORA,

della finale regionale giovanile per la categoria Under 15 tra ATHLETIC-VADO