Dilettantissimo si rinnova e offre ai propri lettori un nuovo palinsesto web/social nuovo e ricco di contenuti!

Dilettantissimo… si rinnova!

La redazione vuole invitare tutti al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza coronavirus: in questo momento così difficile, è assolutamente fondamentale rispettare le regole, restare uniti e rimanere a casa.

Difficile dunque parlare del nostro amato calcio dilettantistico, in un periodo così complicato: a nostro modo però, vogliamo provare a tenervi compagnia con una programmazione web/social ancor più ricca di approfondimenti, spunti, interviste e contenuti multimediali, tutta dedicata ai nostri campionati dilettantistici, dalla Serie D alla Terza Categoria!

Ogni giorno vi sveglieremo con il programma della giornata; continueremo naturalmente a raccogliere le convocazioni per gli All Star Games 2020: dal lunedì al venerdì, un allenatore al giorno per i campionati di Eccellenza (lunedì), Promozione A e B (martedì e mercoledì), Prima B e C (giovedì e venerdì). Non mancheranno i riepiloghi degli articoli e delle convocazioni a cui potrete accedere per fare il punto della situazione!

Avendo molto più tempo a disposizione, quanti di voi sono andati a rispolverare le vecchie foto? Anche la redazione di Dilettantissimo, con una rubrica “Accadde oggi“, vi accompagnerà in un viaggio nostalgico nel passato: il nostro Enrico Figus ha selezionato per voi dall’archivio tanti vecchi filmati da riproporvi!

Ma ecco nel dettaglio la programmazione fissa giornaliera con cui la redazione di Dilettantissimo cercherà di tenervi compagnia!

“ GOODMORNING DILETTANTISSIMO ” (h 10:00): la programmazione della giornata

ALL STAR GAMES 2020 (h 11:00): la nazionale di….

“ ACCADDE OGGI ” (h 12:30): amarcord tra i filmati di Dilettantissimo

APPROFONDIMENTO (h 14:30): focus sui campionati dilettantistici con numeri, dati, statistiche e curiosità!

“ IL GOL DEL POMERIGGIO ” (h 16:00): un gol a merenda, insieme ai biscotti; ci sarà anche il vostro?

“ L’UOMO DEL GIORNO ” (h 18:00): l’intervista a un personaggio del mondo dilettantistico

“ DILETTANTISSIMO XD ” (h 19:00): una risata prima di cena!

“GOODNIGHT DILETTANTISSIMO” (h 22:30): vi diamo la buonanotte con un aforisma sul mondo del calcio.

Il tutto sarà condito di dirette Instagram con matricole e meteore passate dal nostro programma, ma anche con giocatori, allenatori, dirigenti e chiunque voglia partecipare! Poi sondaggi, giochi, editoriali… e molto altro ancora!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!