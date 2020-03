Dilettantissimo WEB, il nuovo modo di tenervi aggiornati, intrattenervi ed emozionarvi con il nostro amato calcio dilettantistico.

Come avete visto, Dilettantissimo si è rinnovato e ha deciso di creare un vero e proprio palinsesto social e web per tenervi compagnia in queste giornate a casa. L’invito è sempre questo: restate a casa! E continuate a seguirci…

La prima settimana si è appena conclusa. Abbiamo assistito alla nascita di nuove rubriche (l’Uomo del Giorno, Accadde Il, ecc…) studiate e sviluppate della redazione di Dilettantissimo con tutto l’impegno e la passione che ci ha sempre contraddistinto.

Per il weekend abbiamo pensato ad arricchire con altre nuove rubriche il nostro palinsesto! Ecco come si articolerà la giornata insieme a Dilettantissimo:

DILETTANTISSIMO WEB: Sabato 8 marzo 2020

ALL STAR GAMES (h 11:00): Il riepilogo del weekend! Vi siete persi qualche formazione pubblicata nell’ultima settimana? Troverai all’interno le cinque formazioni della settimana. Studiate: potrebbe tornarvi utile per i Quizzettoni sul nostro profilo ufficiale Instragram…

LIKE PARADE (h 12:00): vi sono piaciuti i nostri Gol del Pomeriggio? Stiamo raccogliendo tutti i like e cuoricini che ci avete lasciato sui social… per stilare la classifica! Il più votato (se lo gradirà) sarà intervistato dalla nostra redazione. Collegatevi per pranzo!

ACCADDE IL (h 15:00/h 20:00): raddoppia l’appuntamento con l’amarcord di Dilettantissimo! Cosa tirerà fuori dall’archivio questa volta il nostro Enrico Figus? Stay tuned, e continuate a inviarci i vostri suggerimenti!

CAPITANO, MIO CAPITANO (h 16:00): la novità del weekend! Una rubrica dedicata ai nostri grandi capitani del calcio dilettantistico. Chi sarà il protagonista di oggi, intervistato dalla nostra redazione?

L’UOMO DEL GIORNO (h 17:00): ritorna l’intervista all’uomo del giorno! L’ora del tè in compagnia di… scopritelo oggi qui, sul nostro sito www.dilettantissimo.tv!

C’È SOLO UN PRESIDENTE (h 18:00): la seconda novità di giornata! L’intervistato questa volta sarà un Presidente… avete suggerimenti? Scriveteci nei commenti!

Continuate a seguirci per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi questa domenica!

