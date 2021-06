DIRETTA LIVE – ECCELLENZA FINALE PLAY OFF: CAIRESE-LIGORNA. Segui con noi LIVE i match in programma oggi! Potrai vedere la partita in diretta sul canale 189 del digitale terrestre.

CAIRESE-LIGORNA 0-3 LIVE (6′ Dotto; 7′ Tripoli; 30′ Cellerino)

CAIRESE: Moraglio, Colombo., Moretti F., Boveri, Prato, Bablyuk, Durante, Piana, Pastorino, Alessi, Saviozzi A DISP: Galese, Moretti L., Rizzo, Tona, Facello, Tubino, Macagno, Nonnis, Poggi.

LIGORNA: Atzori, Puddu, Bottino, Placido, Botta, Dotto, Cellerino, De Martini A., Ruffino, Pittaluga, Tripoli. A DISP: Prisco, Casagrande, Tracanna, Chiarabini, Anselmo, Gatto, Brusacà, Salvini, Casanova.

