Appuntamento sabato 27 febbraio a partire dalle ore 15:55 in diretta sul canale 189 del digitale terrestre. Denominato TELENORD MOTORI.

Prosegue la grande iniziativa di TN Motori che anche quest’oggi proporrà la partita di Serie A1 calcio a 5 tra la CDM GENOVA vs ACQUA SAPONE. 2ª in classifica a 2 punti dalla capolista Ital Service. Che ha già giocato la sua gara e ha quindi una partita in più.

Partita che si preannuncia proibitiva per la CDM GENOVA. Ultima in classifica con 13 punti, reduce dalla vittoria in trasferta per 5-2 della settimana scorsa contro la Cybertel Aniene.

Oggi servirà comunque un risultato positivo per avvicinare le 3 squadre che le sopravanzano a 16 punti ( Cybertel Aniene Roma). E 18 punti Real San Giuseppe (Na)squadra, quest’ultima, che la CDM GENOVA incontrerà nell’ultima gara di campionato.

