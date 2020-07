Il Don Bosco Genova ha deciso di confermare la “linea verde” della società in ottica di valorizzazione dei giovani. La nota ufficiale della società pubblicata sul portale del Don Bosco Genova e le parole di Pier Ricagni, mister della prima squadra:

Il gruppo dei giocatori della Prima Squadra e della Juniores, insieme a mister e dirigenti, si è radunato per la presentazione della stagione sportiva 2020/2021. Insieme a visi noti, vecchi amici e a qualche volto nuovo, sono state delineate le linee progettuali per il prossimo futuro. Confermata la “linea verde” della Società, nell’ottica della valorizzazione dei giovani.

Il pensiero e l’augurio di Pier Ricagni, mister della Prima squadra: “Tutti confermati i giocatori che hanno partecipato ad una vera e propria cavalcata vincente, interrotta solo da una pandemia mondiale. Si ripartirà – speriamo – in Seconda categoria, ampiamente meritata sul campo. Vedremo se e come intervenire con innesti mirati”.

