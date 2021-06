La finale dei Play Off di Eccellenza, Cairese-Ligorna verrà ripresa in diretta da tutti gli organi di stampa accreditati. Questi potranno trasmetterla sui propri canali social. Dilettantissimo lo farà sul suo canale televisivo, che in questa occasione sarà il canale 189 (TeleNord) del digitale terrestre.





E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!