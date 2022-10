ECCELLENZA: I RISULTATI FINALI DELL’8ª GIORNATA

*Arenzano – Taggia 1-1*

Tavella (T) 20º, Baroni (A) 60º *giocata Sabato*

*Albenga- Lavagnese 3-2*

Graziani (A) 9º e 65 º, Sako (L) 50º, Lupo (L) 60º, Scarrone (A) 75º

*Athletic – Campomorone 1-0*

Zazzeri (A) 74º

*Baiardo – Rivasamba 0-1*

Gandolfo 71º

*Cairese-Busalla 4-1*

Aut Boveri (C) 1’, Nonnis (C) 12º, Anselmo (C) 55º e 63º, Babiluk 67º,

*Canaletto- Genova calcio 1-1*

Marte (C) 5º , Raffo (C) para rigore a Pastorino (GC) 15º, Mazzotta (GC) Rig. 18º

*Finale – Forza e Coraggio 2–1*

Metalla (F) 2º, Belvedere (F)19ª, Tonelli (FeC)72º

*Imperia – Voltrese 6-2*

Polisena 18º, 25º e 78º, Nelli (V) Rig. 45º, Jebbar 63º, Bianchino (V) 82º, Cernaz (I) 90º, Fatnassi (I) 94º

*Rapallo – Sestrese 1-3*

Ferretti (R) 22, Mura(S) 39º, Montemagno (S) 42º, Sakhi (S) 81º