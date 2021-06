Oggi Lunedì 31 Maggio alle ore 16:00 circa verranno effettuati i sorteggi, presso la sede di LND LIGURIA, per determinare quale squadra giocherà in casa la semifinale dei play off di Eccellenza

I due accoppiamenti sono

Genova calcio VS Ligorna

Cairese VS Finale

DILETTANTISSIMO seguirà con una diretta a partire dalle 15:45 l’evento sulla pagina Facebook. Clicca qui per collegarti!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!