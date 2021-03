Dopo l’uscita del comunicato di ieri dov’è alcune società di Eccellenza ponevano dei vincoli sulla ripartenza, arriva la risposta di molte altre società del campionato di ECCELLENZA che esprimono solidarietà al Presidente del Comitato Regionale Ligure GIULIO IVALDI.

In sostanza per queste società ripartire significa tornare un poco alla normalità e avere anche più controlli con tamponi settimanali garantirebbero un maggior controllo evitando sul nascere eventuali contagi di persone che hanno il virus e sono asintomatici.

Lo sport, come sempre, insegna dei valori civili e morali. In questo frangente le società si farebbero carico di essere un nuovo prototipo di regole da seguire per evitare contagi.

Ma ecco nel dettaglio il comunicato sottoscritto da diversi club del massimo campionato regionale

Con la presente siamo a ribadire la volontà di ripartire a giocare e ad accettare le decisioni prese dalla LND e dal Comitato Regionale Ligure, senza nessun tipo di vincolo e senza avere preclusioni di sorta.

Intendiamo inoltre chiarire che, un’eventuale ripresa con un protocollo che prevede tamponi settimanali, aumenterebbe la sicurezza dei nostri tesserati, assicurando a loro ed alle loro famiglie una tranquillità maggiore rispetto a quella che viviamo oggi.

La ripartenza non deve essere vista in maniera egoistica per cercare SOLO di tirare acqua al proprio mulino, ma come un segnale forte di ripresa e di positività per tutto il movimento dilettantistico e dei settori giovanili, così fortemente penalizzati da questa pandemia, dove molti ragazzi stanno perdendo passione e speranza.

Abbiamo la responsabilità di farci carico ed essere il prototipo di un nuovo inizio, mettendo da parte campanilismi e dietrologie inutili e cercare di essere un tutt’uno per ripartire senza porre veti, fare richieste grottesche e fantasiose che creano divisioni in un momento drammatico, dove lo sport può diventare un veicolo importante per il ritorno ad una vita normale.

Oggi più che mai, intendiamo manifestare il pieno appoggio al Presidente Dott. Giulio Ivaldi ed a tutto il Comitato Ligure che sono da sempre a favore della ripartenza e che stanno lavorando per assicurare al calcio ligure un futuro con più certezze e meno punti di domanda.

Concludiamo dicendo che ai giovani cerchiamo di insegnare sport e valori quotidianamente, quindi giocare e accettare il responso del rettangolo verde fa parte di una regola imprescindibile del gioco del calcio che per tutti noi è, da sempre, lo sport più bello che ci sia!

GIOCHIAMO E CHE VINCA IL MIGLIORE… non chiediamo altro!!!

Le Società:

USD Campomorone Sant’Olcese

SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese

FS Sestrese Calcio 1919

ASD Athletic Club Albaro

ASD Cairese 1919

USD Fezzanese

SCD Ligorna 1922

USD Angelo Baiardo il comunicato stampa