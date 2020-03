ECCELLENZA: REGIONI A CONFRONTO. LA RUBRICA CON CUI ANALIZZEREMO LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA NOSTRA SQUADRA LIGURE.

Nel caso in cui si portassero a termine i campionati, il girone di Eccellenza ligure dovrà fare i conti in semifinale play off per salire in Serie D con quello di Eccellenza girone B. In caso di vittoria dovrà vedersela con la vincente tra le seconde classificate dei gironi della Lombardia A – B.

Supponiamo che si chiudano i campionati e si decida che la prima salga direttamente in Serie D e la seconda giochi lo spareggio.

L’IMPERIA prima con 50 punti farebbe festa, mentre i corsari del Sestri Levante secondi con 49 dovrebbero aspettare uno spareggio. Questo si dovrebbe giocare tra DERTHONA e SALUZZO entrambe prime con 43 punti.

Il SALUZZO ha l’attacco più prolifico del campionato, con 42 centri. Il DERTHONA la difesa meno perforata, con 19 gol. Al passivo la differenza reti vede in vantaggio il SALUZZO con + 20 contro i + 19 del DERTHONA.

Gli scontri diretti sono favorevoli al DERTHONA, che ha vinto 4-1 all’andata e pareggiato in trasferta per 0-0 al ritorno.

Nel caso in cui la squadra ligure riuscisse a passare il turno, lo scontro finale avverrebbe contro la vincente tra LOMBARDIA A o LOMBARDIA B. Prima di parlar delle squadre in questione bisogna fare una premessa.

Ammesso che il campionato possa riprendere, non ci sarebbero i tempi per disputare le varie partite di play off tra le varie 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classificate.

Detto questo e seguendo quindi questo ragionamento, attualmente le squadre dei gironi lombardi che potrebbero affrontare la ligure sarebbero per il girone A: il VERBANO CALCIO. Squadra con 39 punti in classifica, attacco e difesa che dai dati risultano essere nella media. La particolarità di questa squadra è che durante il campionato mette alla casella sconfitte in casa il numero ZERO. Curiosità il Verbano è una squadra che in Liguria conosciamo bene perché qualche anno fa giocò contro la PRO IMPERIA la finale play off di Eccellenza. I Nero azzurri liguri ebbero la meglio vincendo per 1-0. Perdendo in trasferta per 3-2. In base a queste informazioni bisognerà fare molta attenzione nella gara in trasferta.

Per quanto riguarda il girone B lombardo la squadra che potrebbe affrontare la ligure in caso di vittoria contro il VERBANO sarebbe la VIS NOVA GUISSANO. Squadra a soli 3 punti dalla vetta della classifica. Nonostante ciò con 52 reti realizzate vanta il miglior attacco del campionato.

Come il VERBANO anche la VIS NOVA GUISSANO mantiene imbattuto il campo di casa, ma ha anche equilibrio in trasferta poiché ha perso soltanto una partita in tutto il campionato.

