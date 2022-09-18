ECCELLENZA 3ª GIORNATA
ATHLETIC – CANALETTO 3-0
Gaspari 7º. Zazzeri 37º, Ilardo 80º
BUSALLA – TAGGIA 4-2
Martelli (T) 19º e 68º, Pintus (B) 26º e 79º, Compagnone (B) 42º, Repetto (B) 66º
CAMPOMORONE- FINALE 2-0
Salvini 26º, Maggiari 35º
SESTRESE – ALBENGA 1-2
Montemagno (S) 41º, Graziani (A) 77º e 93º
GENOVA CALCIO – LAVAGNESE 1-1
Parodi (GC) 34º, Righetti (L) 50º
IMPERIA – BAIARDO 3-1
Oliviero (B) 3º, Campelli (I) 26º, Sancinito (I) 41º, Cassini (I) 92º
RAPALLO ARENZANO 3-1
Ferretti (R) 35º, Canovi (R) 55º, Pellicciari (A) 60º, Osuma (R)
85º
RIVASAMBA – FORZA E CORAGGIO 0-1
Cuccolo 53º
VOLTRESE- CAIRESE 0-2
Tona 51º , Sassari 80º
CLASSIFICA:
ALBENGA 9
GENOVA C 7
CAIRESE 7
IMPERIA 6
FORZAE C. 6
ATHLETIC 4
CAMPOMORONE 4
LAVAGNESE 4
ARENZANO 4
BUSALLA 4
RAPALLO 3
RIVASAMBA 3
SESTRESE 3
FINALE 3
VOLTRESE 3
TAGGIA 3
CANALETTO 3
BAIARDO 1