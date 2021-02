Questa mattina la giunta CONI non si è espressa circa il riconoscimento del torneo di Eccellenza come un campionato di interesse nazionale.

Non deliberando nulla rimane tutto come prima e ossia allenamenti individuali senza la possibilità di poter utilizzare gli spogliatoi.

Questo silenzio assordante del CONI preoccupa non poco le società e gli addetti ai lavori.

