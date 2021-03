L’ASD Busalla calcio, dopo attenta e approfondita valutazione, ha deciso di non proseguire la stagione sportiva. Questa scelta, che è stata molto sofferta, nasce dal fatto che, considerata l’attuale situazione pandemica, si è inteso privilegiare la salute di ogni singolo componente della società. (dirigenti, giocatori,tecnici), piuttosto che l’aspetto sportivo. Troppo elevati i rischi per la salute di tutti noi e per le nostre famiglie per decidere diversamente. Quello che è certo, che si continuerà a lavorare alacremente per poter essere ai nastri di partenza per la prossima stagione. La ventottesima in questa categoria, per continuare ad onorare al meglio i nostri colori, sempreché la situazione epidemiologica lo consentirà.

