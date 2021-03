La Società S.C. MOLASSANA BOERO 1918 A.S.D. comunica, con grande rammarico e dispiacere, che non proseguirà la stagione .

La Società dopo lunghe ed attente riflessioni sia sugli aspetti sportivi sia, e soprattutto, sull’aspetto della sicurezza sanitaria ritiene che non vi siano al momento le condizioni per riprendere l’attività.

La pandemia è tornata in una fase di forte diffusione anche a causa delle nuove varianti in circolazione e pur ritenendo molto validi i protocolli individuati dalla Federazione, riprendere gli impegni agonistici oggi significherebbe, a nostro modo di vedere, correre un rischio che potrebbe condizionare la salute dei nostri tesserati, quella delle loro famiglie e gli aspetti lavorativi, non essendo il calcio a questi livelli l’attività principale per giocatori, tecnici e dirigenti.

Staff tecnico e giocatori, in questi mesi, hanno dimostrato grande senso di attaccamento alla maglia, allenandosi sempre nel pieno rispetto delle regole e per questo ci sentiamo in dovere di ringraziarli pubblicamente.

La speranza è di poter tornare, già dalla prossima stagione, alla normalità sia in campo sia nella vita quotidiana.

Siamo sicuri che il calcio tornerà quanto prima ad essere spensieratezza e divertimento.

