Clamorosa voce di mercato per EDO CAPRA che la società Imperia metterà subito a tacere con un comunicato stampa , per chiudere ogni chiacchiera intorno al giocatore.

L’Imperia, in giornata, dovrebbe stilare un comunicato dove la società specificherà del proseguimento tra il sodalizio neroazzurro imperia e Edo Capra.

Queste le voci che si erano alimentare nelle ultime ore:

L’attaccante, TOP PLAYER dell’IMPERIA, era stato contattato da due squadre: il VADO Serie D Girone A e il LIGORNA Eccellenza ligure.

La palla, passata nelle mani dei dirigenti dell’Imperia, che hanno deciso di non con concedere il via libera al giocatore. Nonostante la più che tranquilla posizione di classifica, che consente di puntare ai platonici play off di Serie D.

CAPRA è legatissimo all’ambiente nero azzurro aveva piacere di rimanere per ragioni di cuore che permetterebbero a ED7 di rimanere a giocare in Serie D nelle fila di una società che lo ha sempre osannato.

Allo stesso tempo il VADO rappresentava un altro pezzo di cuore. Dove EDO ha già giocato ottenendo la promozione in Serie D con la maglia Rossoblu savonese. E dove ha un rapporto familiare e di stima con il presidentissimo Franco TARABOTTO.

Perché l’imperia ha deciso di fare un comunicato stampa.

Perché la decisione di una eventuale cessione andrebbe presa subito visto che i prossimi incontri del VADO si chiamano SALUZZO e BORGOSESIA. Squadre in lotta per non retrocedere.

Quindi per togliere ogni pettegolezzo e fare capire la stima che la società Imperia nutre nei confronti del BOMBER i dirigenti hanno deciso di fare un comunicato stampa.

L’ Altra squadra interessata a CAPRA era il LIGORNA che faceva leva sulla stima che CAPRA ha sempre avuto nei confronti di mister LUCA MONTEFORTE trainer della società genovese

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!