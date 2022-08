Amichevole di lusso ieri quella che si è disputata al comunale di Chiavari tra la Virtus Entella è il Ligorna. Gara che ha dato la convinzione, allo staff genovese, di avere una squadra estremamente competitiva per la prossima stagione di Serie D.

Il risultato di zero a zero contro la Virtus Entella ne è la conferma.

Un pareggio ottenuto contro una squadra (l’Entella) che, visto l’organico, ha idea di puntare alla serie B diretta.

Probabilmente il grande carico di lavoro della squadra allenata da Volpe, può avere contribuito ad avere i giocatori più imballati. Ma anche il Ligorna sta affrontando la preparazione e si trova nella stessa situazione. Certamente questo è un risultato che darà morale alla squadra allenata da Mister Roselli.

Il Ligorna ha disputato un ottima partita. Visto la differenza di valori si pensava potesse diventare “vittima sacrificale” di giornata.

Invece la formazione del presidente Saracco ha limitato al massimo l’attacco dei più quotati biancocelesti, portando a casa un risultato di grande prestigio, dando idea di avere a disposizione una rosa di buon livello per fare un buon campionato in serie D 2022/23.