ERRIU, BAIARDO: IL PRESIDENTE SI COMPLIMENTA CON SARACCO E SALUTA TORRICE

Apprendendo la notizia dell’operazione che si è conclusa ieri e che vede l’acquisizione da parte di Saracco del Ligorna. Vogliamo salutare con affetto l’amico Torrice e complimentarci nuovamente per quello che ha fatto in questi anni, per l’intero calcio dilettantistico e per la Valbisagno. Allo stesso tempo ci congratuliamo con Saracco per aver concluso quest’operazione. Auguriamo a lui e a tutto il suo staff di poter raggiungere con soddisfazione gli obiettivi che si pone mettendo quella passione che lo guida ormai da anni. in bocca al Lupo Alberto.

Cristina Erriu

