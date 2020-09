In serie D girone A rinviata un’altra partita.

Dopo Sanremese – Lavagnese va sotto la lente di ingrandimento Casale – Gozzano sempre per problematiche relative al Covid-19.

Questo il comunicato stampa della società del Casale Calcio::

La società Casale Fbc rende noto che l’esito dei test sierologici cui sono stati sottoposti giocatori e staff, ha fornito elementi i quali necessitano di ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitare. Pertanto, in base al protocollo della LND e in attesa di ulteriori e più approfondite analisi, la gara di campionato CASALE- GOZZANO, in programma il 27 settembre allo Stadio Natale Palli di Casale Monferrato, viene rinviata a data da destinarsi, in attesa della ratifica ufficiale da parte della stessa LND-Dipartimento Interregionale