Importante operazione in entrata chiusa dal Varazze che si assicura le prestazioni sportive di Luca Iardella, attaccante classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile dell’Entella, si è trasferito per un anno alla Lucchese in Beretti, per poi tornare lo scorso anno in Liguria vestendo la maglia del Rapallo Rivarolese.

Attaccante moderno, che ama partecipare alla manovra, ma allo stesso tempo non rinuncia a battagliare davanti. Dopo una stagione difficile con il Rapallo Rivarolese a causa di alcuni infortuni, Iardella è pronto a riscattarsi, cercando di dimostrare tutto il suo valore nel panorama ligure e non solo; svincolato, l’attaccante si trasferisce con un contratto annuale al Varazze, con scadenza 30 Giugno 2021.

Il centravanti classe 2001 rientra perfettamente nel progetto che sta costruendo la società Varazze, ovvero una squadra formata prevalentemente da giovani. C’è quindi grande attesa per l’inizio di stagione che partirà questa domenica con la Coppa Italia e poi proseguirà con l’inizio del campionato di Eccellenza il 27 Settembre.

