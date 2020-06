“Siamo tornati, diamo un calcio al virus”. Inizia così il volantino dell’U.S. Angelo Baiardo che annuncia il primo passo verso l’agognato ritorno alla normalità: il Baiardo Summer Camp 2020 si farà. Lo stage estivo, fa sapere la società neroverde, si terrà dal 15 giugno al Guerrino Strinati.

Non è ancora chiaro, al momento, quali saranno le modalità per la ripresa dell’attività calcistica delle società dilettantistiche, con particolare riguardo al settore giovanile. Per quanto riguarda i Summer Camp, invece, il DS del Baiardo Fabrizio Barsacchi spiega, attraverso i canali ufficiali della società, come ci siano già dei protocolli che regolano questo tipo di attività: “Le istituzioni si sono interessate alla questione dei campi estivi per venire incontro alle famiglie e ai ragazzi che sono in casa da tanto tempo. I protocolli per i camp estivi sono usciti: non sono semplici, bisogna essere molto attrezzati. Ma il Baiardo si è organizzato fin da subito”.

Resta dunque da vedere se il Baiardo Summer Camp sarà un unicum assoluto nel panorama ligure o se, sull’esempio della società di via Mogadiscio, altre squadre riprenderanno a far rotolare sui nostri amati rettangoli verdi il pallone da gioco.

IL VOLANTINO DEL CAMP ESTIVO DEL BAIARDO