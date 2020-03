Il Presidente della Calvarese Fabio Dondero, come sappiamo già da qualche giorno, è risultato positivo al covid-19: il primo caso di coronavirus in Liguria nel mondo dei Dilettanti. La RIESE si stringe intorno al Presidente con questo comunicato ufficiale:

“In questi giorni dove purtroppo i bollettini medici con contagiati, morti e guariti scandiscono la nostre giornate, il nostro più completo ringraziamento va a dottori, infermieri,e a quanti in prima linea stanno sacrificando tutte le loro forze. Ed in alcuni casi anche la loro vita.

Cordoglio e vicinanza a tutte le famiglie delle vittime.



Siamo esseri umani e dunque, anche se ora, giustamente, dobbiamo STARE TUTTI A CASA, sappiamo che in questi ultimi giorni anche il Presidente della U.S.Calvarese 1923 Fabio Dondero è stato contagiato dal Coronavirus.



Il Presidente Saverio Marullo, tutta la dirigenza, staff tecnico e squadra, è vicina alla famiglia in prima istanza e ovviamente alla società, avversaria in campo, ma amica e alleata in questa battaglia.

Augurandoci che ci si ritrovi da avversari, quando questa “bastarda” ci lascerà tornare alla vita di tutti i giorni, siamo vicini ad una brava persona, solare ed alla buona come Dondero; che possa essere un tunnel che lo riporti poi a parlare di calcio e del resto.

Forza Fabio!“

