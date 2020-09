Per quanto riguarda gli ultimi colpi di mercato, tramite la pagina Instagram della società Fegino, in aggiunta alla rosa troviamo: in arrivo dal Bavari il difensore sinistro Gabriele Piromalli, Classe 1999. Successivamente Mattia Grillo l’esterno sinistro classe 1996, che ha vestito le casacche di Rivarolese, Marassi e Cella. Alla lista si aggiungono tre ex compagni di Alex D’Errico. Sono il centrocampista Marco Pastorino classe 1993, dal Mignanego. Il bomber mago Elio Casanova classe 1996, ex Vecchiaudace e Serra Riccò. Ed infine Il centrale di difesa Riccardo Lume classe 1998 che ha militato nella Vecchiaudace e nel Cella.

