SERIE C FEMMINILE

COMUNICATO STAMPA

Arriva in prestito dal Genoa Sara Favali

Prende forma il centrocampo dell’ASD Baiardo femminile, matricola della prossima serie C nazionale.

Dopo due anni in rossoblù arriva in prestito dal Genoa CFC, la classe 2001 Sara Favali, che avrà il compito di guidare il reparto nevralgico delle Draghette.

La società dà il benvenuto a Sara che ha “voluto” il Baiardo scegliendo di rimettersi in gioco per tornare a mostrare le sue indubbie qualità.