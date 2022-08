u.s.d.angelobaiardo1946

C FEMMINILE & SERIE

COMUNICATO STAMPA

L’U.S. Baiardo prosegue la sua campagna di rafforzamento e di conferme, in vista della prossima

stagione che vedrà le draghette misurarsi nel prestigioso campionato

di Serie C.

Certe e meritevoli della conferme tante delle protagoniste della storica cavalcata dello scorso anno: da Laura Trichilo, a Francesca e Alessia Guardo, passando per Alice Spiga, Bianca Zero, Chiara Deplanu, Camilla Minopoli, Bianca Trovato e Alessia Denevi.

Ad un passo i rinnovi dei prestiti dal Genoa di Svetlana Bertoncini e Daniela

Migliardo.

Lo scorso weekend, invece, ecco le firme ufficiali di Jessica Nasso, Carola

Librandi e Alessia Calcagno, che continueranno a vestire i nostri colori anche in serie C.