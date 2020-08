FEZZANESE: IL PUNTO SUL MERCATO VERDE. Attraverso una nota ufficiale sul sito ufficiale, la Fezzanese ha comunicato che venerdì scorso è stato depositato il ricorso – qui il comunicato ufficiale. In attesa di capire quali saranno le sorti dei verdi, e soprattutto che campionato dovranno disputare nella prossima stagione, la Fezzanese inizia a muoversi sul mercato. Confermati Daniele De Martino, Andrea Baudi e Alessandro Grasselli. Ecco i comunicati ufficiali:

Daniele De Martino

«Non poteva non essere il capitano, Daniele De Martino detto il “BUFALO”, la prima riconferma nella rosa di mister Fasano. Daniele è un pilastro della squadra, da 7 anni ha il verde nel cuore con oltre 200 presenze tra Serie D ed Eccellenza e 17 gol fatti da difensore centrale e, all’occorrenza, da centrocampista di interdizione. Queste le dichiarazioni di Daniele:

“Non ci sono molte parole da dire dopo l’ingiustizia della scorsa stagione. Io come tutta la squadra abbiamo un unico obiettivo, ritornare subito nel campionato che ci appartiene e che abbiamo dimostrato sul campo di meritare: la Serie D”.

L’USD Fezzanese, nel ringraziare il proprio capitano, gli porge un grosso in bocca al lupo per la sua ennesima stagione in VERDE».

Andrea Baudi

«Il talento di Andrea Baudi sarà ancora un altro anno a disposizione dei Verdi e di mister Gianluca Fasano. Dopo una stagione di alti e bassi, tra Seregno e il ritorno a Fezzano, Andrea è pronto a riprendere per mano la squadra e deliziare i tifosi a suon di gol e giocate mai banali. La volontà di Andrea, come tutta la squadra, è quella di fare un campionato di vertice per poter ritornare sin da subito in Serie D, dopo la retrocessione avvenuta al di fuori del campo di gioco.

L’USD Fezzanese, nel ringraziare il proprio mago, gli porge un grosso in bocca al lupo per la sua prossima stagione in VERDE».

Alessandro Grasselli «L’USD Fezzanese comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Grasselli per continuare un altro anno assieme. Alessandro è uno dei pilastri della rosa dei verdi, la sua grinta e voglia di lottare su ogni pallone hanno contraddistinto i suoi 7 anni a Fezzano. Jolly di centrocampo, è sicuramente un lusso per la categoria. La volontà di Alessandro, come tutta la squadra, è quella di ritornare sin da subito in Serie D, dopo l’ingiusta retrocessione avvenuta al di fuori del campo da gioco. L’USD Fezzanese, nel ringraziare Alessandro, gli porge un grosso in bocca al lupo per la sua prossima stagione in VERDE».

