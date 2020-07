Si separano dopo cinque anni le strade di Fezzanese e Guido Lorenzelli, Addestto Stampa e Responsabile della Comunicazione. Ecco il comunicato della società spezzina e le parole del giornalista:

«La Società Usd Fezzanese Calcio 1930 comunica, in modo consensuale, la fine del rapporto professionale con Guido Lorenzelli che negli ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di Addetto Stampa e Responsabile della Comunicazione. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la Società del Presidente Stradini lo saluta facendogli un grosso in bocca al lupo dal punto di vista professionale e umano.

“Non bastano poche righe per descrivere cinque anni intensi di gioie, tante, e delusioni, per fortunata molte meno. Cinque anni in cui sono cresciuto professionalmente. Cinque anni in cui ho potuto apprezzare Fezzano, la Fezzanese e la famiglia Stradini. Persone serie e per bene che nel bene o nel male quello che dovevano dirti te lo dicevano sempre in faccia: merce rara in questo mondo. Un saluto a tutti gli allenatori e giocatori che si sono avvicendati in questi anni in particolare a Fabio, Andrea, Daniele e Alessandro, loro ci sono sempre stato fin dal primo giorno. L’augurio è quello che la Fezzanese possa disputare la Serie D al più presto perché lo merita e poi chissà magari un giorno le nostre strade torneranno ad incrociarsi. Forza Verdi Sempre!”»

