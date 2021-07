Con grande soddisfazione la Fezzanese ufficializza l’ingaggio del forte centrocampista offensivo Yuri Papi, classe 1993.

Nato a Massa Carrara, Yuri può disimpegnarsi sia come centrocampista sia come attaccante, è dotato di una grande forza fisica e arriva dalla Massese dove lo scorso anno ha segnato 9 reti in 10 presenze.

Nel 2017/2018 ha vinto da protagonista (29 presenze e 1 rete) il campionato di serie D con l’Albissola. La sua carriera tra i dilettanti lo ha portato a vestire le maglie del Ponsacco, Aglianese, Viareggio, Albissola, Sportin Recco, Borgosesia e Novese. Per lui anche alcune presenze in serie C2 nel 2012-2013 con l’U.S Borgo a Buggiano.

Un colpo importante, di categoria superiore, che va a rinforzare l’organico a disposizione di mister Turi.

L’US Fezzanese augura a Yurig un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura con i Verdi.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO