Oggi, venerdì 5 marzo, si è tenuto il consiglio della FIGC inerente alla ripresa del campionato di Eccellenza. Riunione iniziata alle ore 11 e terminata qualche istante fa. Arriva il via libera da Gravina:”il nostro ruolo è di permettere ai ragazzi di giocare, per questo motivo l’eccellenza ripartirà. Non ci saranno retrocessioni nel campionato in questione, aspettiamo i format che ci proporrà la Lega”. La questione format, infatti, verrà discussa in una nuova riunione che si terrà il 10 marzo.

