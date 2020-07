La prima riconferma in casa Finale è Andrea Rocca: il giocatore vestirà per la quarta stagione la casacca giallorossa. Ecco il comunicato della società (in copertina la foto di rito):

«L’ASD FBC Finale comunica di aver raggiunto l’accordo col giocatore Andrea Rocca per il rinnovo del rapporto sportivo anche nella stagione 2020/21.

Per Andrea si tratterà della quarta stagione con indosso i colori giallorossoblu, dopo aver segnato nelle precedenti tre stagioni 24 reti sollevando anche una Coppa Italia nella stagione 2014/15».

