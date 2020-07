Finale, Ferrara rinnova: non c’è dieci senza undici! Eh sì, perché il giocatore finalese vestirà per l’undicesimo anno la maglia giallorossa. Ecco il comunicato della società:

«La ASD FBC Finale è lieta di comunicare che, anche per la stagione prossima ventura, il calciatore Luca Ferrara vestirà la maglia della sua città per l’undicesimo anno.

Nel corso della sua carriera al “Borel” Luca ha già messo in bacheca un campionato di Promozione, un campionato di Eccellenza, due play off (uno di Eccellenza e uno di Serie D) e una Coppa Italia. Dopo una stagione da protagonista dove ha dimostrato una grande crescita, non solo calcistica, la società ha infatti voluto fortemente la sua conferma: per questo a lui va l’augurio da parte di tutta la famiglia finalese, di cui ormai è parte importante, di una stagione ricca di vicendevoli soddisfazioni.

