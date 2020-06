Non mi va di elencare i record e le imprese del Finale targato Pietro Buttu, perché sono sotto gli occhi di tutti. A mio avviso, l’argomento da trattare nel dettaglio riguarda l’andamento in crescendo dello scorso Finale: inizialmente visto in difficoltà per poi riprendersi egregiamente nella seconda metà della stagione. Anche grazie a nuovi innesti come Pare e Pastorino, che hanno portato solidità ed esperienza. Inoltre, come ormai “Mantra Buttiano”, è da sottolineare la crescita di molti giovani, resi parte integrante della scalata finalese verso la salvezza, una salvezza sudata e meritata. Parlare con Pietro Buttu è sempre piacevole perché, quando gli vengono poste delle domande, le sue risposte non sono mai banali, tutt’altro.