FINALE: PRESO L’ATTACCANTE ALEX FABBRI. Il Finale comunica l’arrivo dell’attaccante romagnolo Alex Fabbri: l’esterno classe 1999, cresciuto nell’Imolese – dove ha anche esordito in Serie D – è stato presentato ufficialmente attraverso questo comunicato ufficiale (foto di rito in copertina):

«La società ASD FBC Finale comunica di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive del giocatore Alex Fabbri; la scorsa stagione in forza all’Argentana – nell’Eccellenza romagnola. Si tratta di un attaccante esterno dotato di buona corsa classe ’99 e cresciuto nell’Imolese, dove ha anche esordito in Serie D.

A lui la società dà il benvenuto augurando una stagione ricca di reciproche soddisfazioni».

