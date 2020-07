Finale, un ritorno romantico: come anticipato da alcune indiscrezioni trapelate sui social, dopo una sola stagione all’Albenga ritorna a Finale, nella sua città, il capitano storico Lorenzo Scalia. Ecco il comunicato della società giallorossoblù:

«Con grande soddisfazione, la ASD FBC Finale comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in giallorossoblu del calciatore Lorenzo Scalia.

Dopo una stagione passata all’Albenga, dove si è fatto apprezzare per le sue note qualità di leader in campo e fuori, il “capitano” ha deciso di sposare il progetto scelto dalla società e di contribuire alla crescita dei tanti giovani che comporranno la rosa della prossima stagione, per lui la quattordicesima con la Prima Squadra al “Borel”.

Ansiosi di tornare presto a ritrovarci sul campo, tutta la famiglia finalese porge il suo più caloroso bentornato a casa a Lorenzo».