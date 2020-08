L’Associazione Sportiva Dilettantistica Follo San Martino è felice di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento. Per avvalersi delle prestazioni sportive dei calciatori Samuele Rossi, difensore classe 1999. Prelevato in prestito dal Don Bosco Spezia Calcio. E di Matteo Gabrielli, attaccante classe 2002 prelevato dalla società della Santerenzina.

L’Asd Follo, nel dare un caloroso benvenuto a Samuele e Matteo gli porge ad entrambi un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoazzurra.

Queste le prime dichiarazioni di Matteo Gabrielli:

“Sono pronto per questa nuova sfida. Darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni da parte del direttore sportivo Claudio Sabbatini, del presidente Alessandro Luongo e di mister Matteo Priano”.

Queste le prime dichiarazioni di Samuele Rossi:

“Arrivo in una società ambiziosa con una storia alle spalle e un futuro davanti: sono molto felice di questa opportunità e ringrazio tutti, a partire dal presidente Alessandro Luongo al direttore Claudio Sabbatini. Forza Follo San Martino”.

