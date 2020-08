Follo San Martino, al via la nuova stagione sotto la guida di mister Priano. Dopo la vittoria della scorsa stagione una sorta di rivoluzione per provare a fare bene nel campionato di Promozione, il primo per la società del presidente Luongo.

Ecco la nota ufficiale della società:

«Per il Follo San Martino è una sorta di anno zero, giorno uno. Sono giorni in cui si ricomincia a sudare per molte formazioni e ieri alla Cittadella dello Sport di Follo, quartier generale dello Spezia Calcio, è toccato anche alla rinnovatissa formazione del presidente Alessandro Luongo. Come si diceva all’inizio una specie di “anno zero” quello iniziato ieri alle 18:30.

I bianco azzurri hanno infatti resettato con il passato salutando l’allenatore Cervia e il diesse Pasciutti, entrambi passati al Casarza Ligure e molti giocatori che lo scorso anno hanno vinto il campionato di Prima Categoria. Per ripartire le chiavi del nuovo progetto sono state affidate a mister Matteo Priano e al suo vice Diego Vigna, entrambi reduci dalla sfortunata stagione nelle file del Valdivara 5 Terre, il diesse Claudio Sabbatini, lo scorso campionato in forza al Beverino, e il team manager Juri Lertora, la scorsa stagione al Valdivara 5 Terre.

Una squadra che è stata totalmente rinnovata con solo cinque conferme rispetto alla scorsa stagione, ovvero il portiere Michael Benedini, i difensori Davide Fregosi, Alessandro Moroni, il centrocampista Stefano Riillo e l’attaccante Manuel Galassi, e con ben diciassette nuovi acquisti.

Le parole di mister Priano

“La nuova stagione è finalmente iniziata e siamo tutti molto entusiasti di ripartire, considerando il lungo stop che ci ha privato dell’emozione di calcare il terreno di gioco per molti mesi. Sono molto soddisfatto di come la società ha operato sul mercato, mettendomi a disposizione giocatori di ottima qualità e costruendo una rosa che possa permettere alla squadra di raggiungere il prima possibile l’obiettivo stagionale che è la salvezza e, raggiunto il nostro obiettivo, magari di togliersi togliere qualche soddisfazione. Sono molto fiducioso e carico per la nuova stagione, spero di riuscire a trasmettere alla squadra la stessa mia energia”.

Le parole di Alessandro Luongo

“Sono emozionato e allo stesso tempo felice di vedere la nostra squadra allenarsi – afferma il numero uno bianco azzurro – Abbiamo costruito una buona squadra grazie all’instancabile lavoro svolto dal direttore Sabbatini che in poco tempo è riuscito a completare la rosa. Il nostro obiettivo? Come ha detto il mister il nostro obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza”.

La rosa

PORTIERI: Michael Benedini, Edoardo Pieri

DIFENSORI: Davide Mozzachiodi, Niccolò Cutugno, Aldo Simoni ( 02 ), Leonardo Bertoni ( 02 ), Davide Fregosi, Alessandro Moroni, Samuel Rossi,

CENTROCAMPISTI: Nader Seyed Moussavi, Lorenzo Del Padrone, Samuele Bosinco, Andrea Capasso ( 00 ), Alessandro Bolla, Riillo Stefano, Leonardo Cidale ( 00 ), Luca Amorfini

ATTACCANTI: Riccardo Alvisi, Matteo Gabrielli ( 02 ), Nicholas Vigna ( 02 ), Manuel Galassi, Marco Cupini».

