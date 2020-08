L’Asd Follo San Martino è lieto di comunicare che nella giornata odierna sono state espletate le pratiche di tesseramento per avvalersi delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Capasso,. Centrocampista classe 2000. La scorsa stagione nelle file del Don Bosco Spezia Calcio.

L’Asd Follo Calcio, nel dare un caloroso benvenuto a Andrea gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoazzurra.

Queste le prime parole di Andrea Capasso da neo calciatore del Follo San Martino:

“Con il presidente Luongo è bastata una rapida chiacchierata, mi ha esposto il progetto e mi ha convinto immediatamente. Arrivo in una piazza affamata e in una società che vuole costruire qualcosa di importante: darò il 101% in ogni partita”.

